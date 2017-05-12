القوات العراقية تحبط تفجيرا إرهابيا في القيروان غرب قضاء تلعفر

أحبطت القوات العراقية صباح اليوم تفجيرا ارهابيا بسيارة مفخخة كان يقودها انتحاري شرقي ناحية القيروان غرب قضاء تلعفر ودمرتها في وقت أعادت فيه السيطرة على قضاء الحضر والمدينة الاثرية فيه والمناطق والقرى المحيطة به.

ونقل موقع شبكة الاعلام العراقي عن الحشد الشعبي قوله في بيان اليوم إن ” قواته تمكنت من تفجير السيارة التي استهدفت ايقاف تقدم القوات المسلحة العراقية شرقي ناحية القيروان”.

ولفت البيان إلى أن ألوية الحشد الشعبي تحاصر قرية تل حاجم تمهيدا لتحريرها من الارهابيين وتخوض معارك شرسة على أطرافها .

بدوره تمكن سلاح الجو العراقي من تفجير عجلتين مفخختين لتنظيم “داعش” الإرهابي حاولتا ايضا اعاقة تقدم القوات في قريتي مهدي محل وتل حاجم شمال ناحية القيروان.

وفي وقت سابق اشار بيان للحشد الى أن وحداته عثرت على مخبأ للاسلحة والاعتدة تعود للارهابيين شرق ناحية القيروان بعد تضييقها الخناق على إرهابيي تنظيم “داعش” في الناحية.

كما تمكنت قوات الحشد الشعبي من اعادة السيطرة على قضاء الحضر والمدينة الاثرية فيه والمناطق والقرى المحيطة به.

وبدات القوات العراقية المشتركة اليوم عملية عسكرية واسعة لتحرير الصحراء الجنوبية لقضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار من إرهابيي تنظيم “داعش”.