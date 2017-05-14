القوات العراقية تحرر حيا هاما وتقتحم اثنين آخرين أيمن الموصل

أفاد مصدر أمني بأن القوات العراقية حررت حي الاقتصاديين الاستراتيجي واقتحمت حيين من آخر معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي أيمن الموصل شمالي بغداد.

وبحسب المصدر تعتبر هذه الأحياء من أخطر وآخر معاقل تنظيم “داعش” الإهاربي في الساحل الأيمن للموصل مركز نينوى شمالي العراق.

قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أعلن أن قطعات الشرطة الاتحادية تحاصر دفاعات إرهابيي “داعش” في حيي الاقتصاديين و17 تموز غربي الموصل تمهيدا لاقتحامهما.

كما لفت إلى أن قطاعات الشرطة تمكنت من تطهير المناطق المحررة من الأفخاخ والألغام والصواريخ الموجهة ومخلفات الإرهابيين، في حين تستمر القطاعات في محاور باب الطوب والفاروق وباب جديد باستنزاف قدرات إرهابيي “داعش” الدفاعية والتوغل البطيء باتجاه جامع النوري.