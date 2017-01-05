القوات العراقية تحرر مساحات جديدة غرب الأنبار وتقضي على 35 إرهابياً قرب تلعفر

حررت القوات العراقية مساحات جديدة غرب محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي تمتد على مسافة 8 كيلومترات بين مدينتي “حديثة” و”عنه”.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي لموقع “السومرية نيوز”: إن “القوات الأمنية والعشائر المساندة لها تمكنت من تحرير مسافة 8 كيلومترات بدءا من حديثة باتجاه مدينة عنه” موضحا أن القوات العراقية تمكنت أيضا من فتح طرق وتفكيك عبوات ناسفة والقضاء على عدد من إرهابيي “داعش” خلال تقدمها باتجاه منطقة الصكرة التابعة لقضاء عنه.

وكان قائد عمليات الجزيرة أعلن في وقت سابق اليوم عن بدء عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن ومناطق في محافظة الأنبار غرب العراق من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكانت القوات العراقية حررت أواخر عام 2015 مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من سيطرة إرهابيي داعش كما حررت في تموز من 2016 مدينة الفلوجة ثاني أكبر المدن في الأنبار فيما بدأت في تشرين الأول الماضي عملية واسعة لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق من الإرهابيين محققة تقدما كبيرا هناك.

وفي السياق ذاته قضت القوات العراقية المشتركة اليوم على 35 إرهابيا من تنظيم “داعش” بعد صد هجوم للتنظيم على أحد محاور قضاء تلعفر بينما دمر طيران الجيش العراقي معملا لتفخيخ السيارات وسط قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى.

من جهة أخرى قتل عراقي وأصيب اربعة آخرون في تفجير ارهابي بعبوة ناسفة داخل سوق شعبي جنوب العاصمة بغداد بينما اصيبت امرأة بانفجار عبوة في منطقة البلديات شرق بغداد في حين اصيب شخص آخر بتفجير عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية.

وكان خمسة عراقيين قتلوا وأصيب 7 اخرون في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة شرق بغداد في وقت سابق اليوم.