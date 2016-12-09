القوات العراقية تحرر 27 حيا في الموصل

أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” اليوم تحرير 27 حيا جديدا في الموصل واستمرار عمليات التوغل في مناطق من المدينة.

وبحسب وكالة “واع” التي نقلت عن بيان للقيادة: إن قوات مكافحة الارهاب تستمر بالتقدم في المحور الشرقي للموصل حيث بلغ عدد الاحياء التي تم تحريرها 27 حيا.

تابع البيان: ان قطعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث من الفرقة الاولى استمرت بالتوغل في المحور الشرقي داخل احياء الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين وقامت بتطهير الطرق والمباني.

وأضاف البيان ان قوات الشرطة الاتحادية تستمر بتنفيذ عمليات التفتيش وتطهير المباني والطرق من العبوات الناسفة على المحور الجنوبي الغربي للموصل واستنزاف العدو من خلال تدمير الاليات المفخخة وقتل الانتحاريين واكمال الانتشار وفق الخطط المرسومة والتهيؤ للمرحلة القادمة.