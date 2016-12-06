القوات العراقية تحرر 8 قرى شمال مدينة الموصل

سيطرت القوات العراقية المشتركة على 8 قرى شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى ودمرت أربعة انفاق لإرهابيي تنظيم “داعش”.

وقال الإعلام الحربي العراقي في بيان اليوم: “إن فرقة المشاة السادسة عشرة حررت ضمن عمليات قادمون يا نينوى عدداً من القرى وهي النوافلة الأولى والنوافلة الثانية وتقاطع حي التحرير واورطة خراب تربشك وقرية داري سيماق ومحطة وقود زكريا ومسجد الرسول المطلة على حي التحرير ضمن المحور الشمالي لمحافظة نينوى”.

وأضاف البيان: “تم تفكيك معمل لصنع العبوات الناسفة في قرية السيماق وتدمير 4 أنفاق كان يستغلها إرهابيو داعش للهروب عبرها ومصادرة أعتدة وبعض مخلفات عصابات داعش الإجرامية بعد انهيار خطوط الصد الأمامية لهم في تلك المناطق”.

من جهته أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي مقتل ما يسمى “وزير النفط” في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال معارك تحرير محافظة نينوى.

وقال الساعدي في بيان: “إن القوات الأمنية تمكنت اليوم من قتل وزير النفط في تنظيم داعش الإرهابي أسعد أبو عزام في مدينة الموصل بمحافظة نينوى”.