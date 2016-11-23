القوات العراقية تحكم الطوق على تلعفر

أعلنت القوات العراقية إطلاق المرحلة الرابعة من عملية استعادة قضاء تلعفر عبر إحكام الطوق على إرهابيي “داعش” داخل المدينة وقطع خطوط إمدادهم تمهيداً لاقتحامها.

وبالتوازي مع العمليات العسكرية، تواصل القوات العراقية إجلاء المدنيين من ضاحيةِ كوكجلي شرق الموصل بحكم وقوع تلعفر على الطريق الرئيسي بين الموصل وسورية، الذي لطالما استغله إرهابيو التنظيم للهروب باتجاه الرقة منذ عامين ونصف.

التطورات جاءت عقب يوم من إعلان قوات الحشد الشعبي قطعها جميع إمدادات تنظيم داعش بين البلدة والحدود السورية وفي أعقاب إعلان الحشد عن تحرير مطار تلعفر، ثم إعلان تدمير أنفاق إرهابيي “داعش” بين مطار تلعفر والقرى المحيطة به.