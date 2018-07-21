القوات العراقية تدمر أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في الأنبار

دمرت القوات العراقية اليوم مواقع وأوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: إن “القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بتفتيش مناطق شرق بحيرة القادسية من محورين وأسفرت العملية عن تدمير 3 مقرات لإرهابيي داعش ونفق فضلا عن العثور على أسلحة وتدمير عبوات ناسفة” مشيرا إلى أن العملية ما تزال مستمرة.

إلى ذلك أعلن مصدر محلي في ديالى مقتل مدني بهجوم مسلح شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر: إن مسلحين مجهولين أطلقوا اليوم النار على منزل في أطراف قرية مردان شمال شرق ب‍عقوبة ما أسفر عن مقتل مدني لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

من جهة أخرى أصيب عراقيان اثنان بانفجار إرهابي شمال غرب محافظة كركوك.

وأفاد مصدر أمني في المحافظة بأن شقيقين اثنين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة في قرية جرت بناحية سركران بقضاء الدبس مبينا أن الانفجار وقع عند مرور سيارتهما بجانب طريق عام.