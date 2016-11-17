القوات العراقية تستعيد السيطرة على حي في الموصل من إرهابيي “داعش”

استعادت القوات العراقية السيطرة اليوم على حي 30 تموز في مدينة الموصل شمال العراق بشكل كامل بعد طرد إرهابيي تنظيم “داعش” منه وذلك في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة منذ شهر لتحرير المدينة من الإرهابيين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قائد قوات النخبة الأولى اللواء الركن سامي العارضي قوله: إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب استعادت السيطرة على حي 30 تموز بشكل كامل وتواصل معالجة الجيوب الارهابية في حي التحرير” مشيرا الى أن القوات العراقية اقتحمت حي المحاربين وسيطرت على أجزاء منه وسيتم تحريره قريبا.

وكانت القوات العراقية أعلنت امس اقتحام وتحرير مجموعة من الأحياء القريبة من مركز مدينة الموصل وتكبيد عصابات “داعش” الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

من جانبه اعلن عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار اليوم أن “قوات الحشد الشعبي بدأت بتسليم 16 قرية تم تحريرها في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل إلى قطعات الفرقة 15 في الجيش العراقي”.

وكانت القوات العراقية حررت أمس مطار تلعفر غرب الموصل بشكل كامل بعد معارك شرسة مع إرهابيى داعش”.