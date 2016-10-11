القوات العراقية تستعيد جزيرة هيت في الأنبار

أعلن قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، اليوم الثلاثاء، عن استعادة السيطرة بالكامل على جزيرة هيت في محافظة الأنبار من قبضة تنظيم “داعش”.

وقال المحلاوي: “إن عملية تحرير جزيرة هيت الواقعة على بعد 70 كيلومترا غرب مدينة الرمادي، تمت دون وقوع أي مقاومة تذكر من التنظيم، فضلا عن هروب عناصره”.