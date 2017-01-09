القوات العراقية تستعيد سيطرتها على حي فلسطين في مدينة الموصل

استعادت القوات العراقية اليوم السيطرة على حي فلسطين بمدينة الموصل بالكامل من تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقل موقع السومرية نيوز الالكتروني عن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قوله في بيان: إن “قوات الشرطة الاتحادية تمكنت اليوم من تحرير حي فلسطين في الساحل الأيسر للموصل بالكامل ورفع العلم العراقي على مبانيه وذلك بعد تكبيد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر كبيرة”.

وكانت القوات العراقية استعادت أمس السيطرة على الضفة الشرقية للجسر الرابع على نهر دجلة في الموصل من إرهابيي “داعش”.