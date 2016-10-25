القوات العراقية تستعيد قضاء الرطبة غرب العراق من يد ارهابيي “داعش”

استعادت القوات العراقية، المناطق التي سيطر عليها تنظيم “داعش” في قضاء الرطبة الحدودي بين الأنبار والأردن، بعد نحو يومين من تسلل الدواعش إليها وارتكابهم مجزرة بحق المدنيين ومقاتلي العشائر.

وأفادت خلية الإعلام الحربي في بيان لها، اليوم، بأن قطاعات قيادة عمليات الأنبار، فرضت سيطرتها الكاملة على قضاء الرطبة غربي العراق.

وأضافت الخلية، أن القوات تطارد من تبقى من عناصر تنظيم “داعش” في الرطبة. وكانت تعزيزات عسكرية وصلت قضاء الرطبة، مساء أمس الاثنين، لدعم القطاعات في أجزاء من القضاء وقعت تحت سيطرة “داعش” الإرهابي في هجوم شنه فجر الأحد من الجهة الجنوبية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، لوكالة “سبوتنيك”، بأن تنظيم “داعش” نفذ مجزرة بحق العشرات من المدنيين ومقاتلي أبناء العشائر، حيث قام بذبحهم في قضاء الرطبة بعد انسحاب قوات الشرطة والجيش بسبب عدم توفر الإسناد الجوي. وجرى تسلل عناصر “داعش” إلى الرطبة عبر الصحراء المكشوفة من الجهة الجنوبية للقضاء الذي يعتبر منطقة استراتيجية مهمة جداً لكونه منفذا حدوديا وخطا للتبادل التجاري مع الأردن المجاور.