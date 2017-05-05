القوات العراقية تسيطر على حي مشيرفة الثالثة

سيطرت القوات العراقية على حي مشيرفة الثالثة والجزء الشمالي من حي مشيرفة الثانية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد معارك مع إرهابيي تنظيم داعش.

وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان اليوم “إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت حي مشيرفة الثالثة وفرضت السيطرة على مشروع تصفية مياه مشيرفة وحررت الجزء الشمالي من حي مشيرفة الثانية في الساحل الأيمن من مدينة الموصل”.

وكان يار الله أعلن صباح اليوم أن القوات المشتركة شرعت باقتحام شمال الساحل الأيمن لمناطق مشيرفة والكنيسة والهرمات.