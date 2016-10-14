القوات العراقية تسيطر على طرق إمداد “داعش” في الأنبار

فرضت القوات العراقية سيطرتها على طريق استراتيجي كان يستخدمه تنظيم “داعش” الإرهابي لإمداداته بين شمال العاصمة العراقية بغداد، والأنبار غرب البلاد.

وأفاد مصدر أمني فضّل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن القوات العراقية، حررت طريق “حديثة – بيجي” بالكامل من سيطرة تنظيم “داعش” بين محافظتي الأنبار، وصلاح الدين.

وأكد المصدر، أن عناصر تنظيم “داعش” هربوا من الطريق، بعد تكبدهم خسائر بشرية بتقدم الجيش العراقي، وقام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات نوعية قتل إثرها العشرات من عناصر التنظيم.

وبسطت القوات العراقية المدعومة بأبناء العشائر والتحالف الدولي، بعد ساعات قليلة من انطلاق معركة تحرير طريق “بيجي- حديثة”، أمس الخميس، سيطرتها على مسافة أكثر من 60 كم من الطريق، وألحقت هزيمة موجعة بتنظيم “داعش”.