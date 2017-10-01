القوات العراقية تسيطر على عشرات القرى والمزارع بقضاء الحويجة

سيطرت القوات العراقية المشتركة على عشرات القرى والمزارع في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك بعد معارك مع إرهابيي تنظيم “داعش”.

وقال قائد عملية تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير يار الله في بيان اليوم: إن “قطعات الفرقة المدرعة التاسعة والألوية 2 و11 و42 و56 و88 من الحشد الشعبي ولواء المغاوير الثالث في الشرطة الاتحادية حرروا قرى الرمل والاصفر والحمل والحمد والمنسية والبوكنعان وطويلعه والسلمان والاعوج والبوسيف وحمد شرجي وسراي الفضل وتل السراي وعلي وسمي وعلي شلغم وشلال مطر وعجاج محسن والشعيبات والعساكرة ووادي الخرافشة

ومحطة انور العاصي وسحاب المشلج والسويسة وجديدة ونايف الصالح وسيطروا على الجزء الشمالي لسلسلة جبال حمرين”.

وأضاف يار الله: إن” القوات المشتركة سيطرت على طريق جسر زغيتون باتجاه طريق الرياض وسيطرت على مطار الفتحة وعلى شركة استخراج النفط في جبال عجيل وما زالت مستمرة بالتقدم”.

وتابع يار الله: إن “قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع واللوائين الثالث والرابع من الحشد الشعبي حررت قرى الداودية والقسامية والمعتصم وسيد علي وشيخ جاسم وملة حسن وسلمان الحميد ومجول عليج وتبه قرى وحسين نعيم والمرادية وتل الذهب السفلى وعلي السلطان والبوجحش وحسين علي مراد والحوض 18 والعواشر والسراي وتل السراي والجاسمية وام التلال وعين السلطان ونجم وتل الغزال وسرهيد المطر والحويثات وأذربان والبريج”.

وأشار قائد عملية تحرير الحويجة إلى أن قوات جهاز مكافحة الارهاب وقطعات عمليات شرق دجلة والألوية 5 و10 و22 و27 من الحشد الشعبي حررت قرى كنعان والميدان الجنوبي والميدان الشمالي والرفيع والحميضة وعرب هجول وجفار عون وعز الدين شاكر وابو عركوبة والعواشرة وابراهيم الصالح والبستة والسكون وفلاح فرحان ومبدد وعين منات.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة حيدر العبادي أعلن فجر يوم الجمعة الماضي انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة والمناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك مؤءكدا أن القضاء على إرهابيي “داعش” بات قريبا جدا.