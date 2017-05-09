القوات العراقية تسيطر على معقل مفخخات “داعش” الإرهابي أيمن الموصل

حررت القوات العراقية بالكامل المنطقة التي يستخدمها تنظيم “داعش” الإرهابي لتصنيع المواد الخطرة في أيمن الموصل شمالي بغداد.

المتحدث باسم متطوعي نينوى محمود السورجي أوضح أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب القيادتين الأولى والثانية حررت منطقة الصناعة في الساحل الأيمن للموصل مركز نينوى، بالكامل من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكد أن خسائر التنظيم الإرهابي كبيرة في هذه المنطقة، التي حصل فيها قتالا قويا أسفر عن مقتل العشرات من إرهابيي التنظيم.

وبحسب السورجي فإن منطقة الصناعة مفتوحة وكانت تستخدم من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي لتفخيخ السيارات وتصفيحها، وصناعة العبوات الناسفة والأسلحة وفيها مواد خطرة.