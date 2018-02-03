القوات العراقية تطلق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار من فلول “داعش”

أعلنت القوات العراقية عن اطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق الصحراء في محافظة الانبار غرب العراق من فلول إرهابيي تنظيم “داعش”.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي لموقع السومرية نيوز العراقي “إن قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وقوات الحدود باسناد من سلاح الجو بدأت صباح اليوم عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق الصحراء غرب الانبار من فلول ارهابيي تنظيم /داعش/ “.

وأوضح الفلاحي أن العملية تهدف إلى تدمير مخابىء الإرهابيين وأوكارهم في الصحراء الغربية للأنبار.

وكانت القوات العراقية حررت معظم مناطق محافظة الانبار في وقت سابق فيما تلاحق فلول ارهابيي /داعش/ الذين فروا الى مناطق الصحراء في المحافظة للقضاء عليهم.