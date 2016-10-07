سيطرت القوات العراقية على منطقة تل أسود غرب مدينة الرمادي بمحافظة الانبار ورفعت العلم العراقي فوق أبنيتها.
وبحسب مصدر في قيادة عمليات الانبار ذكر أن //القطعات العسكرية التى تقدمت صباح اليوم تمكنت من تحرير منطقة تل اسود في جزيرة هيت غرب الرمادي بعد قتل عدد من ارهابيي داعش وتدمير ثلاثة أنفاق لهم//.
وسيطرت قوات الفرقة العاشرة في الجيش العراقي على شركة الطاقة الحرارية في منطقة البو نمر بجزيرة هيت غرب الرمادي.
القوات العراقية تفرض سيطرتها على تل أسود غرب الرمادي
سيطرت القوات العراقية على منطقة تل أسود غرب مدينة الرمادي بمحافظة الانبار ورفعت العلم العراقي فوق أبنيتها.