القوات العراقية تقتحم 3 أحياء في الموصل وتقضي على 50 إرهابياً

أعلنت القوات العراقية مقتل 50 عنصرا من إرهابيي “داعش” واعتقال 32 آخرين في عمليات عسكرية متفرقة ضمن المحور الجنوبي لعمليات الموصل.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان الجمعة 25 تشرين الثاني إنها تمكنت أيضا من “تدمير 4 ثكنات للقناصين الإرهابيين”، مضيفة أن “قواتها تواصل تطهير كافة المدن والقرى التي حررت خلال الأيام القليلة الماضية”.

من جهته أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اقتحام ثلاثة أحياء جديدة في الجانب الغربي من مدينة الموصل، عبر المحورين الشرقي والشمالي.

وقال القائد في الجهاز، سامي العارضي إن القطعات شرعت باقتحام أحياء المصارف والقاهرة والأمين في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، بعد اكمال تحرير أحياء التحرير والأخاء والقادسية الأولى والثانية والأربجية وعدن وشقق الخضراء. وأضاف أن “التقدم يجري ببطء صوب الأحياء السكنية لوجود العوائل التي يتخذها عناصر (داعش) دروعا بشرية”.

وإلى الغرب من الموصل أعلن الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي، أحمد الأسدي انطلاق المرحلة الخامسة لعمليات الحشد الشعبي غرب الموصل صباح الجمعة. وقال الأسدي في بيان إن هذه المرحلة تهدف إلى تحرير مساحات شاسعة ومناطق واسعة في هذا المحور المهم.