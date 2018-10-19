القوات العراقية تقضي على إرهابيين في كركوك

قضت القوات العراقية اليوم على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” جنوب محافظة كركوك العراقية.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن مصدر أمني في كركوك قوله: إن استخبارات لواء 16 بالحشد الشعبي قضت على عنصرين من إرهابيي تنظيم “داعش” بكمين نصبوه لهم في قاطع الرشاد جنوبي كركوك مشيراً إلى أن الاستخبارات لا تزال تلاحق اثنين آخرين.

يشار إلى أن القوات العراقية المشتركة تعلن بين فترة واخرى عن قتل واعتقال العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” في إطار عملياتها لملاحقة فلوله بعد الاعلان عن تحرير الأراضي العراقية من الإرهاب في اواخر العام الماضي.