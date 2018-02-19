القوات العراقية تمشّط السعدونية بعد اشتباكات مع “داعش”

بدأت القوات العراقية المشتركة بالدخول إلى قرية السعدونية جنوب غرب كركوك وقامت بتطهيرها وتمشيطها من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وإثر هذه العمليات أصدر الحشد بياناً بشأن استشهاد عدد من مقاتليه أوضح فيه: “تباشر منذ أيام قوة خاصة من الحشد الشعبي عمليات نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة والمناطق المحيطة بها، وتمكّنت هذه القوة من تحقيق إنجازات مهمة إثر ثماني عمليات تمّ من خلالها اعتقال عدد كبير من الإرهابيين بينهم قادة”.

وأضاف البيان: “ومساء يوم الأحد تعرّضت هذه القوة لكمين غادر من قبل مجموعة إرهابية من المنطقة متنكرة بالزي العسكري ما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين حيث بادرت قوة أخرى من الحشد الشعبي بالدخول إلى المنطقة والتدخّل لدحر العدو وقتل عدد منهم، وبسبب كثرة أعداد المهاجمين والأحوال الجوية الصعبة استشهد 27 بطلاً من القوة الخاصة المحاصرة”.

وأكد الحشد مواصلة العمل لفرض القانون والقضاء على الخلايا النائمة في البلاد، مشدداً على أهمية تعاون الأهالي لتطهير جميع المناطق المحررة وفضح الإرهابيين الموجودين بينهم.

وبالتزامن، قال موفد إعلام الحشد الشعبي: “إن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل، أمس، في العاصمة بغداد جثامين شهداء الحشد”، ولاحقاً، أمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بفتح تحقيق عاجل بملابسات الحادثة الإجرامية، التي تعرضت لها قوة من الحشد الشعبي في منطقة السعدونية التابعة لقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، مؤكداً أن دماء الشهداء المغدورين لن تذهب سدى وسيكون الثأر لهم بالقضاء على آخر بقايا خلايا عصابات “داعش” الإجرامية.

وكان العبادي أعلن في التاسع من كانون الأول الماضي تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما تقوم حالياً القوات العراقية المشتركة بعمليات اعتقال للإرهابيين الفارين والقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة منعاً لعودة تنشيط الإرهاب في البلاد.

وكالات