القوات العراقية تواصل عمليتها لملاحقة إرهابيي (داعش)

لملاحقة وتعقب إرهابيي “داعش” في مناطق حمرين شمال محافظة ديالى، تواصل القوات العراقية لليوم الثاني على التوالي عمليتها العسكرية المشتركة الواسعة.

قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي قال: “إن العملية العسكرية المشتركة التي انطلقت أمس من خمسة محاور لتعقب ومطاردة خلايا (داعش) في مناطق حمرين والمناطق المحاذية لطريق ديالى كركوك لا تزال مستمرة” مشيرا إلى أن القوات الأمنية دخلت إلى عمق المناطق المخطط دخولها ووصلت إلى مناطق حمرين القريبة من قره تبه للبحث والتفتيش عن المجاميع الإرهابية.

وبين العزاوي أن نتائج العملية ليوم أمس كانت اعتقال متزعمين بارزين اثنين في تنظيم “داعش” من قبل استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى في المنطقة المحصورة ما بين منطقتي كفري وجبارة.

وتواصل القوات العراقية القيام بعمليات عسكرية لملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي “داعش” في عدد من المحافظات شمال وشرق البلاد.