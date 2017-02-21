القوات العراقية على مشارف مطار الموصل

تمكنت القوات العراقية اليوم من الوصول الى مشارف مطار الموصل بعد اعادتها السيطرة على منطقة البوسيف في الساحل الايمن للمدينة من ارهابيى تنظيم /داعش/.

ونقلت شبكة انباء الاعلام العراقي عن قائد عمليات /قادمون يا نينوى/ الفريق الركن عبد الامير يار الله قوله اليوم ان //قوات الرد السريع

التابعة لقوات الشرطة الاتحادية العراقية حررت منطقة البوسيف من تنظيم داعش الارهابي وفرضت سيطرة كاملة عليها واصبحت على مشارف مطار الموصل/.