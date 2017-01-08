القوات الفضائية الروسية ترصد 930 جسماً

ذكر مركز استطلاع الفضاء التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية أن خبراءه أجروا خلال العام 2016 زهاء ألفي عمل وبحث علمي لمتابعة التغيرات الفضائية وتتبعوا 930 جسما فضائيا خلال ذلك.

وأشار المركز المذكور إلى أنه تابع كذلك إطلاق 300 جسم بين صاروخ فضائي وقمر اصطناعي إلى المدار وتتبعها، ورصد انتهاء الأمد البالستي لـ315 جسما بين قمر اصطناعي وجهاز فضائي.

كما حذر المركز من اقتراب 12 جسما وجرما فضائيا من مجموعة الأقمار الاصطناعية الروسية العاملة على المدار.

يذكر أن القوات الجوية الفضائية كصنف من صنوف القوات المسلحة الروسية تعود لعام 1955 حيث جرى تشكيلها في أعقاب الانتهاء من تشييد مطار “بايكونور” الفضائي في جمهورية كازاخستان السوفيتية.

وفي عام 1997 أعادت روسيا الاتحادية تشكيل هذه القوات وألحقتها بقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، حتى منحت قيادة مشتركة بينها والقوات الجوية في إطار صنف جديد من القوات، هي القوات الجوية الفضائية بموجب مرسوم رئاسي سنة 2009.

وتتمثل مهام القوات الفضائية الروسية في إنذار القيادة السياسية والعسكرية بأي هجوم صاروخي بالستي للعدو المفترض، وإسقاط الصواريخ المعادية أو حرفها عن مسارها، ومراقبة الفضاء ونشر الأجهزة الفضائية العسكرية على المدار والتحكم بها وحمايتها.