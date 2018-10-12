القوات الفضائية الروسية تستلم أكثر من 60 مقاتلة سو 35

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كروفوروتشكو أن القوات الفضائية الروسية تسلمت أكثر من 60 مقاتلة من طراز سو 35.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كروفوروتشكو قوله الليلة الماضية: “حتى اليوم انتهت القوات الفضائية الجوية الروسية من التشغيل التجريبي وقد استلمت أكثر من 60 مقاتلة من طراز سو 35”.

وطائرة سو 35 مقاتلة متعددة المهام وذات قدرة فائقة على المناورة مزودة بتقنيات من الجيل الخامس لضمان التفوق الجوي على الفئة ذاتها من المقاتلات وقادرة على ضرب أهداف أرضية.

وتنفذ روسيا منذ بضع سنوات برامج تطوير لأسلحتها ومنظوماتها الدفاعية في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية والتهديد الإرهابي وزيادة حدة التوترات في العلاقات الدولية.