القوات المسلحة المصرية تدمر عددا من أوكار المسلحين شمال سيناء

دمر الجيش المصري، يوم السبت 29 تموز، عددا من الأوكار التي يستخدمها مسلحون في الاختباء بمحافظة شمال سيناء.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي في بيان له: “واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني استكمال عملياتها بمدن العريش ورفح والشيخ زويد، للقضاء على البؤر الإرهابية، حيث تمكنت القوات من اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء”.

وأضاف: «عثر بداخل هذه الأوكار على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تصنيع العبوات الناسفة، فضلا عن كمية من الأجهزة الإلكترونية وكاميرات التصوير وأجهزة الاتصال، وكتب ووثائق ذات طابع تكفيري، إضافة إلى كمية من الملابس العسكرية التي يستخدمها الإرهابيون».