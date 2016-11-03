القوات المصرية تقضي على مجموعة إرهابية شمال سيناء

قضت القوات المصرية خلال عملية عسكرية في سيناء على ستة إرهابيين وألقت القبض على أربعة آخرين.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع المصرية، أن القوات “تمكنت بناء على معلومات أمنية من استهداف مجموعة من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة ما ادى إلى مقتل 6 من عناصر هذه المجموعة والقبض على 4 آخرين” مشيرا إلى أنه تم أيضا خلال العملية” ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وقاذف آر بي جي و3 أجهزة إشارة ومجموعة من الملابس العسكرية الخاصة بالعناصر التكفيرية”.

ولفت البيان إلى أن القوات المصرية واصلت أعمال التمشيط والمداهمة لتفتيش 36 منطقة تستخدمها العناصر التكفيرية فى الاختباء وتجهيز عملياتها الإرهابية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد شمال سيناء مضيفا إن المداهمات أسفرت عن تدمير 4 سيارات و32 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في عملياتها إضافة إلى تدمير مخزن وقود وورشة لتصنيع الأسلحة.