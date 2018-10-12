القوة الصاروخية للجيش اليمني تستهدف مرتزقة العدوان السعودي بمأرب

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم مرابض مدفعية مرتزقة العدوان السعودي في مأرب بصاروخ باليستي ما ألحق خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأفاد مصدر بالقوة الصاروخية لموقع “المسيرة نت” بأن القوة أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى مستهدفة مرابض مدفعية مرتزقة العدوان أسفل فرضة نهم في مأرب مشيرا إلى أنه أصاب هدفه بدقة محدثا خسائر بشرية ومادية في صفوف قوات العدو.

وكان سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية اليمنية شنوا أمس عملية مشتركة على عدة مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في فرضة نهم وحققوا خسائر مباشرة في صفوفهم.