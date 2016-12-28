القولون العصبي..أعراضه وطرق علاجه

متلازمة القولون العصبي هو اضطراب في وظائف الجهاز الهضمي الناتج عن التهيج وعدم انتظام في حركة الأمعاء الصغيرة والكبيرة. وبعض الأعراض الأكثر شيوعا للقولون العصبي هي تشنجات وآلام البطن والإسهال والإمساك والانتفاخ والغازات ومخاط في البراز والغثيان والصداع والاكتئاب.

وتقول الدراسات إن واحدا من كل خمسة أشخاص يعانون من اضطرابات القولون العصبي.

والأسباب الحقيقية للقولون العصبي غير معروفة، ولكن تبين أن التوتر والإحباط وتناول القهوة والخضراوات أو منتجات الألبان من أهم العوامل التي تفاقم هذه المشكلة.

وبحسب تقرير طبي هناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تقليل أعراض الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أهمها:

1- الزبادي: يحتوي الزبادي على بكتيريا توفر طبقة من الحماية للأمعاء والذي يساعد على توليد حمض اللبنيك لطرد السموم البكتيرية، التي تسبب التهابات القولون العصبي.

2- بذور الكتان: بذور الكتان مصدر جيد للألياف الغذائية اللازمة لطرد النفايات من الجسم، كما أن بذور الكتان هي مصدر جيد للأوميجا 3 والأحماض الدهنية الأساسية اللازمة لدعم جهاز المناعة والجهاز الهضمي. كما أنه يساعد على علاج الإمساك والإسهال. فينصح الأطباء بوضع معلقة من بذور الكتان المطحون في كوب ماء وتناوله مرة واحدة يوميا.

3- النعناع: النعناع يمكن أن يقلل من أعراض القولون العصبي مثل التشنج والانتفاخ والإسهال، ووجدت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن الألياف هي مضاد قوي للتشنجات، ولكن يحذر الأطباء من الإكثار من تناول كميات زائدة من النعناع لأنه يسبب الغثيان وفقدان الشهية ومشاكل في القلب واضطرابات الجهاز العصبي.

4- الزنجبيل: الزنجبيل يمكن أن يقلل من الغازات والانتفاخ، كما أنه يقلل من التهاب الأمعاء ويساعد على استرخاء عضلات الأمعاء