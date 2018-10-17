القومي العربي يؤكد إعادة فتح معبر نصيب تثبيت لانتصار سورية

شدد المؤتمر القومي العربي، على أن إعادة فتح معبر نصيب- جابر على الحدود السورية الأردنية تثبيت للانتصار الذي حققته سورية على المؤامرة الكونية التي استهدفتها كدولة وشعب وجيش وكموقع وموقف ودور قومي رائد في حياة الأمة.

وأعرب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي مجدي المعصراوي في بيان اليوم عن الأمل بأن يتم فتح كل المعابر الأخرى بين سورية والأشقاء العرب مشيرا إلى أن المؤتمر القومي العربي يرى في هذه التطورات ما يؤكد رؤيته المبكرة بحتمية انتصار سورية والأمة على كل المتربصين بها شراً.

وأعلن أمس الأول عن فتح معبر نصيب جابر الحدودي مع الأردن وبدأت حركة عبور السيارات والأشخاص بين سورية والأردن بعد فترة اغلاق استمرت نحو ثلاث سنوات نتيجة سيطرة المجموعات الإرهابية على المعبر.