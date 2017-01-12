القوى الوطنية اللبنانية بالجنوب يؤكد على الحل السياسي للأزمة في سورية

أكد لقاء الأحزب والقوى الوطنية اللبنانية في جنوب لبنان أن انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه في محور المقاومة ولا سيما تحرير مدينة حلب من الإرهابيين سيمهد للبدء بعودة الحوار السوري السوري دون تدخلات اجنبية بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة على أساس حق الشعب السوري في تقرير مستقبله.

وأكد لقاء الأحزاب الوطنية اللبنانية بعد اجتماع في مكتب أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في صيدا على خيار المقاومة كنهج وطني لتحرير الأراضي العربية المحتلة وفي المقدمة فلسطين.

ولفت المشاركون في اللقاء إلى المشاريع المطروحة لقانون الانتخابات في لبنان مؤكدين على “موقفهم الثابت بأن يكون قانون الانتخاب على قاعدة النسبية والدائرة الواحدة”.