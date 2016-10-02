قيادة الجيش تمنح إرهابيي أحياء حلب الشرقية فرصة أخيرة لإلقاء السلاح

دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة جميع المسلحين إلى مغادرة الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها ..”ندعو جميع المسلحين إلى مغادرة الأحياء الشرقية لمدينة حلب وترك السكان المدنيين يعيشون حياتهم الطبيعية”.

وأضافت القيادة العامة للجيش.. إن “قيادتي الجيشين السوري والروسي يضمنان للمسلحين الخروج الآمن وتقديم المساعدات اللازمة”.

وكانت الحكومة السورية أطلقت بالتعاون مع القوات الروسية في 28 تموز الماضي عملية إنسانية واسعة النطاق في مدينة حلب تهدف إلى مساعدة المدنيين الذين أصبحوا رهائن لدى الإرهابيين وتضمنت فتح ممرات إلى الأحياء الشرقية لخروج المدنيين والمسلحين الراغبين في إلقاء السلاح.