القيادة العامة للجيش: منح مهلة إنسانية في حلب يوم الجمعة

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة منح مهلة إنسانية في حلب يوم الجمعة 4-11-2016 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء ستكون خلالها جميع المعابر الإنسانية المعلنة سابقا مفتوحة لخروج المسلحين ومن يرغب من المدنيين.

وقالت القيادة العامة في بيان لها إنه “بعد نجاح قواتنا المسلحة في إفشال جميع المحاولات التي قامت بها المجموعات الإرهابية لفك الحصار عن المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب وتكبيدها خسائر فادحة في الأفراد والعتاد وحرصا منها على حقن الدماء قررت منح مهلة إنسانية يوم الجمعة 4-11-2016 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء ستكون خلالها جميع المعابر الإنسانية المعلنة سابقا مفتوحة لخروج المسلحين ومن يرغب من المدنيين”.

ودعا البيان “جميع المسلحين إلى وقف الأعمال القتالية والاستفادة من فرصة المهلة الانسانية ومغادرة المدينة مع أسلحتهم الفردية عبر معبر الكاستيلو شمالا ومعبر سوق الخير-المشارقة باتجاه إدلب”.

ووجهت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الدعوة إلى “المواطنين الراغبين بمغادرة الأحياء الشرقية لاستخدام المعابر الستة المحددة سابقا لخروج المدنيين والجرحى والمرضى”.