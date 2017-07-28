القيادة القطرية تنفي التسجيل المنسوب للرفيق المهندس هلال الهلال

نفت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي التسجيل المنسوب للرفيق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأوضحت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أن موقعاً الكترونياً معادياً لسورية بث تسجيلاً صوتياً لشخص يتحدث بلهجة لبنانية حول بعض المواقف السياسية مدعياً بأنه صوت الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي موهماً المتلقين بأن هذا الموقف له علاقة بالقيادة القطرية.

وأكدت القيادة القطرية أن لا علاقة لها بهذا التصريح وليس لأي من أعضائها بما بث هذا الموقع المعادي الذي يسعى لتشويه سمعة سورية دولةً وشعباً وجيشاً وهذا كله يأتي في حملات التضليل.