” القيادة القطرية في اليمن”: المسار النضالي لعمال بعثنا سيبقى نهجنا لدحر الاستعمار

أشادت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن بصمود عمال اليمن وسورية في مواجهة غطرسة وهيمنة قوى الاستكبار العالمي التي يتزعمها العدو الصهيوامريكي والامبريالية الغربية وقوى التخلف والرجعية والخيانة العربية مشيرة الى ان هذا الصمود يصنع مجداً جديداً للامة العربية.

وقالت القيادة في بيان لها بمناسبة عيد العمال العالمي: “إن المسار النضالي لعمال بعثنا وأمتنا العربية العظيمة سيبقى هو نهجنا ومسارنا لدحر قوى الاستعمار والاستكبار والهيمنة الأمبريالية وصولا إلى تحرير فلسطين وتحرير الارادة العربية من الوصايا والتبعية” مؤكدا على الصمود في مواجهة كل المخططات والتآمرات والعمل على إفشالها.

ولفت البيان إلى التضحيات التي قدمها العمال في سورية واليمن وهم يقفون الى جانب جيشهم الباسل على كل مواقع البطولة والشرف داعيا لتخليد جهودهم وتضحياتهم في مختلف مجالات الحياة والإنتاج من أجل النهوض بالأوطان والارتقاء بها.