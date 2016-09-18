القيادة القطرية لحزب البعث: أمريكا تدعم الإرهاب بشكل مباشر

أكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الإرهاب بشكل مباشر بما في ذلك أكثر مجموعاته وحشية متمثلة بتنظيم “داعش” الإرهابي، وتعمل على عرقلة أي جهد دولي صادق لمواجهة هذا الإرهاب الذي يمثل خطرا على الأمن والسلم الدوليين.

وطالبت القيادة القطرية في بيان لها جميع أحرار العالم والقوى المناهضة للهيمنة والعنصرية والعدوان بما في ذلك مؤتمر دول عدم الانحياز في فنزويلا، بإدانة العدوان الامريكي على مواقع للجيش العربي السوري في دير الزور أمس ادانة صريحة وقوية ونقل هذه الإدانة الى الجمعية العمومية ومجلس الأمن ووسائل الاعلام الحرة في العالم.

وقالت القيادة: إن إرهاب الدولة الأمريكي والاسرائيلي وإرهاب العصابات التكفيرية هما وجهان لعملة واحدة، هدفه القضاء على تطلعات الاستقلال العربية والعالمية التي تمثلها سورية وحلفاؤها في العالم، مبينة أنه لم يبق أمام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سوى العدوان المباشر كأسلوب أخير لتحقيق هدف عجزت عن تحقيقه الاساليب السابقة كلها.

وأضافت القيادة: إن العدوان الأمريكي الجبان يأتي ضمن المرحلة الجديدة من المؤامرة استكمالا لما قام به الكيان الصهيوني قبل أيام في جنوب سورية وهو عدوان جبان، لأنه جاء دون انذار في وقت تحاول فيه روسيا وسورية امتحان ادعاءات واشنطن بأنها تريد محاربة الإرهاب.

واختتمت القيادة بيانها بالتأكيد على أن الشعب العربي السوري الأبي يرى في هذا العدوان دليلا على فشل الأساليب السابقة كلها، مضيفة: إن ثقة الشعب بالنصر الأكيد تتعزز وتزداد رسوخا كلما ازدادت ممارسات الأعداء حمقا وعدوانا.