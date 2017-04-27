القيادة القطرية لحزب البعث في اليمن تدين الاستهداف الصهيوني على سورية

أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكي في اليمن العدوان الصهيونيى على أحد المواقع قرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم معتبرة انه انتهاك سافر للقانون الدولي.

وأكدت القيادة في بيان اليوم أن هذا العدوان الصهيوني الجديد وما سبقه من اعتداءات يأتي في اطار الدعم الصهيوني للقوى الارهابية التكفيرية المتحالف معها منذ بداية الازمة فى سورية بهدف العبث بالاراضى والمقدرات السورية وتدمير الارض والانسان فيها مشددة على ان هذا العدوان يأتى كمحاولة يائسة لرفع معنويات المجموعات الارهابية التى تنهار تحت ضربات الجيش العربي السوري.

وقالت القيادة: ان هذا العدوان يوءكد حقيقة هوءلاء ممن يدعون بأنهم ثوار وهم فى حقيقة الامر ليسوا سوى حفنة من قوى الارهاب التكفيرى الوهابى الصهيونى التى تحاول تنفيذ مخططها الارهابى الخبيث الذى عجزت عن تنفيذه منذ غرسها الاستعمار البغيض فى قلب الامة العربية وأرضها الطاهرة”.

وجددت القيادة وقوفها الى جانب سورية المقاومة فى خندق واحد حتى النصر موضحة أن العدو الصهيوني الذي لا يعرف أي مواثيق يخرج بعدوانه هذا الى العلن ليعلن هزيمة مشاريعه التامرية التى كانت تحاك ضد الامة وخصوصا ضد سورية الصمود التي هزمت بجيشها العربى العقائدي الصلب وبحكمة قيادتها الفذة العدو من الارهابيين وأسيادهم من العملاء المأجورين في المنطقة.