القيصر الروسي بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ 65

يحتفل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بالذكرى الـ65 لميلاده.

ويحتفل بوتين كالعادة بعيد ميلاده دون التوقف عن العمل. وقال: “عندما لا أعمل، أعمل من جديد”.

سيرة حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:



– ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ7 من تشرين الأول 1952 في مدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليا)- تخرج سنة 1975 في كلية الحقوق بجامعة لينينغراد (جامعة سان بطرسبورغ حاليا)، وتم إرساله للعمل في هيئة الأمن.

– الأعوام 1985-1990، عمل في جمهورية ألمانيا الديمقراطية.- العام 1990، تم تعيين بوتين مساعدا لرئيس جامعة لينينغراد للشؤون الدولية ثم مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد.- العام 1991، تم تعيينه رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في بلدية مدينة لينينغراد.

– العام 1994، تم تعيينه نائبا أول لرئيس حكومة سان بطرسبورغ. – في أب 1996، أصبح نائبا لمدير شؤون الرئيس الروسي.

– في آذار1997، تم تعيينه نائبا لمدير إدارة الرئيس الروسي ورئيسا لمكتب المراقبة في إدارة الرئيس – في أيار 1998، تم تعيينه نائبا أول لمدير إدارة الرئيس الروسي.

– في تموز 1998، تم تعيينه مديرا لجهاز الأمن الفدرالي. – في آذار 1999، أصبح سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

– في أب 1999، شغل منصب رئاسة الوزراء الروسية. – في كانون الأول 1999، تم تعيينه قائما بأعمال الرئيس الروسي.

– في آذار 2000، تم انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد. – في آذار 2004، تم انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

– في أيار 2008، تم تعيينه رئيسا للوزراء. – في آذار 2012، انتخب رئيسا للاتحاد الروسي.