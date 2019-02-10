الكاراتيه السورية تتألق في بطولة غرب أسيا في الشارقة

في باكورة مشاركات منتخبنا الوطني بالكاراتيه الخارجية وبمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 10 دول مشاركة إضافة لمنتخبنا هي الإمارات والكويت والسعودية وفلسطين واليمن والعراق والأردن والبحرين، اختتمت بطولة غرب آسيا الخامسة للكاراتيه للرجال والسيدات والثانية للشباب والناشئين التي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ،و أحرز منتخبنا الوطني فيها 11 ميدالية براقة.

جهاد ميا رئيس اتحاد الكاراتيه ورئيس البعثة المشاركة أشار في تصريح”للبعث ميديا” أن هذه النسخة من البطولة تعد الأكبر في تاريخها من حيث عدد اللاعبين والدولة المشاركة، وقد حقق منتخبنا فيها نتائج لافتة، وخاض نزالات قوية مع لاعبين مخضرمين في اللعبة ،واثبت لاعبونا أن رياضة الكاراتيه السورية حاضرة وجاهزة لتحقيق النتائج المتميزة .

وأضاف ميا أن حصيلة الميداليات التي حققها منتخبنا كانت ذهبيتين للاعبين وسيم خميس في وزن تحت٥٧كغ، وميس قره فلاح في وزن تحت ٥٢ كغ، واحرز الميداليات الفضية كل من اللاعبين الفت برمبو في الكاتا، و عزام صيوح وزن تحت ٦٣ كغ، رباب بشير وزن ناقص ٦٨ كغ، وخلود علي زائد68كغ ، وفضيه قتال جماعي سيدات، بينما أحرز لاعبنا ومحمد دهيمش برونزية وزن تحت ٦٠ كغ، وفادي قره فلاح برونزية وزن ناقص ٦٧كغ، وعلي ظبوط برونزية وزن زائد ٨٤ كغ، وبرونزية القتال الجماعي رجال.

وختم ميا بالتأكيد على مواصلة مسيرة الانجازات بعد تطبيق الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها اتحاد اللعبة وإحضار مدرب أجنبي لصقل مهارات لاعبينا ولاعباتنا .

البعث ميديا || مرهف هرموش