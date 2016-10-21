الكاميرون.. مصرع 53 شخصا بحادث انحراف قطار عن سكته

لقي 53 شخصا مصرعهم واصيب مئات اخرون اليوم في الكاميرون جراء انحراف قطار مسافرين يربط ياوندي بمدينة دوالا الساحلية عن سكته.

واعلنت الاذاعة والتلفزة الكاميرونيتان العامتان انه تم احصاء اكثر من/300/جريح بعضهم في حالة حرجة ولم تعرف حتى الان اسباب الحادث وان انحراف القطار ادى الى اضطراب شديد في حركة القطارات.

واعلن وزير النقل الكاميروني ادغار الان ميبى نغو في وقت سابق عن خسائر كبيرة بشرية ومادية جراء انحراف القطار المكتظ بسبب انقطاع حركة المرور بين المدينتين وذلك قبل وصوله مدينة ايسيكا وسط البلاد.

وكان انهيار جسر الليلة الماضية اثر هطول امطار غزيرة ادى الى شلل حركة المرور على الطريق الرابط بين ياوندي ودوالا وادى ذلك الى تهافت المسافرين صباحا على محطات القطار في المدينتين.