الكاميرون.. وفاة 21 شخصاً جراء تسمم كحولي

أعلنت السلطات الكاميرونية اليوم وفاة 21 شخصا اثر تعاطيهم لمشروبات روحية ملوثة وسامة شرقي الكاميرون.

ووفقا لرويترز التي نقلت عن المسؤول المحلي روبرت ماثورين بيدجانغ قوله: ان حالات التسمم بدأت تظهر على أشخاص تناولوا الكحول في حفلة ببلدة ميندورو شرقي البلاد أمس الاول ما أسفر عن وفاة 14 شخصا على الفور بينما توفى سبعة اخرون في المشفى.

وأضاف ان ستة أشخاص اخرين أصيبوا بحالات تسمم وتم نقلهم الى المشافي لتلقى العلاج.