الكراج الشمالي يعود للعمل ومحافظ حمص يصدر قرارات تتعلق بالسير

أصدر محافظ حمص طلال البرازي عدداً من القرارات ألزم فيها جميع السيارات بالوصول إلى دوار السيد الرئيس ودوار 8 آذار ومركز المدينة حتى الساعة التاسعة صباحا وذلك بغية وصول طلبة الجامعة والموظفين والعسكريين إلى أماكن عملهم من دون تأخير. كما سمحت القرارات لجميع سيارات الريف بالمرور بمركز المدينة بعد الساعة الثالثة ظهراً، وطيلة أيام الجمعة والسبت وفي العطل الرسمية، والسماح لها بمغادرة الكراج الشمالي عبر مركز المدينة.

وتأتي هذه القرارات بعد عودة محطة الانطلاق الشمالية للعمل واستكمالاً لتنظيم حركة السير من و إلى الكراج الشمالي وتلبية لمطالب المواطنين وخاصة الطلاب والموظفين بوضع مسار جديد لحافلات نقل ركاب المناطق الغربية للمحافظة من وإلى الكراج الشمالي.