الكرامة يحرز انتصاره الأول في الدوري

حقق الكرامة فوزا ثمينا على الشرطة اليوم في الدوري الممتاز لكرة القدم وذلك ضمن منافسات المرحلة الرابعة التي شهدت فوز النواعير على حطين وتعادل المجد مع الحرفيين والوحدة مع الوثبة والاتحاد مع الساحل بالنتيجة ذاتها دون أهداف.

فعلى ملعب خالد بن الوليد في حمص حقق الكرامة فوزه الأول في هذا الموسم وذلك على حساب الشرطة بثلاثة أهداف أحرزها أحمد العمير في الدقيقة الـ 56 ووائل عيان هدفين في الدقيقتين الـ 80 والـ 89 مقابل هدف سجله كرم عمران في الدقيقة الـ 70 ليرفع الكرامة رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد الشرطة عند 7 نقاط.

وعلى ملعب حماة البلدي فاز النواعير على حطين بثلاثة أهداف لهدف حيث سجل للنواعير محمد ميدو في الدقيقة الـ 44 وإبراهيم الطويل في الدقيقة الـ 58 وعبد الله جمعة في الدقيقة الـ 87 بينما سجل لحطين محمد قطايا ليرفع النواعير رصيده إلى 6 نقاط وبقي رصيد حطين عند 3 نقاط.

وسيطر التعادل السلبي على نتائج المباريات التي أقيمت بين الوحدة والوثبة على ملعب الفيحاء بدمشق والمجد والحرفيين على ملعب الجلاء بدمشق والاتحاد والساحل على ملعب رعاية الشباب في حلب.

وعلى ضوء هذه النتائج بقي تشرين في الصدارة برصيد 9 نقاط يليه الساحل والشرطة والجيش بـ 7 نقاط لكل منهم فالنواعير بـ6 نقاط ثم الاتحاد بـ5 نقاط فجبلة والطليعة والكرامة والوثبة والمجد والوحدة بـ 4 نقاط لكل فريق فحطين بـ 3 نقاط ثم الحرفيين بنقطة واحدة