الكركم لعلاج “القولون العصبي”

القولون العصبي من أشهر الأمراض التي تواجه عددا كبيرا من الأشخاص حول العالم، ولا توجد علاجات بعينها قادرة على وقف أعراضه.

الكركم علاج فعال للقولون العصبي:

وفي هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الكركم علاج فعال للقولون العصبي إضافة إلى أنه واحد من التوابل المشهورة في العالم الذي سوف يعالج كل شىء بداية من حرقة المعدة إلى التسمم الغذائي.

سرطان القولون

في بلدان مثل الهند، التي تستهلك الكثير من الكركم، لديهم معدلات أقل من سرطان الأمعاء والقولون، حيث أثبتت معظم الأبحاث العنصر النشط في الكركم الذي يدعى “الكركمين”، يمكن أن يساعد في إبطاء نمو سرطان الثدي، وقد وجدت دراسات أخرى أنه قد يساعد على تدمير اللوحات التي تتكون في الدماغ التي ترتبط بمرض الزهايمر.

أطعمة ضارة لمرضى القولون العصبي

جدير بالذكر أن الاطعمة التي يجب تجنبها مريض القولون العصبي، تشمل: منتجات الألبان، والشيكولاتة بأنواعها، والأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون، كاللحم الملبس، والفاست فوود أو الوجبات الجاهزة، وتناول السمين والطعام المصاحب له.