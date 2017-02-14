الكرملين: استقالة فلين شأن أمريكي ولا يهم موسكو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن استقالة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي مايكل فلين شأن داخلي يخص أمريكا لا يهم موسكو.

وقال بيسكوف: «لا نريد التعليق على ذلك بأي شكل، إن هذا من الشؤون الداخلية للأمريكيين ولإدارة الرئيس ترامب، وذلك لا يعنينا».

وأدلى بيسكوف بهذا التصريح تعليقا على سؤال حول أسباب استقالة المسؤول الأمريكي الذي قدم للبيت الأبيض، بحسب تقارير إعلامية، “معلومات غير كاملة” حول محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك قبل تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب.

في السياق متصل، قال بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن إعادة ترتيب العلاقات الروسية الأمريكية وتحقيق الشفافية في هذا المجال، مذكّرا بأن الرئيس الأمريكي لم ينهِ تشكيل إدارته بشكل كامل، مضيفاً أن مسألة عقد “القمة الروسية –الأمريكية” تدرس حاليا دون التوصل إلى أي اتفاق بعد حول موعد ومكان عقد مثل هذا اللقاء.

يذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايكل فلين استقال مساء أمس من منصبه، وسط جدل بشأن ما إذا كان قد ناقش إمكانية رفع العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا قبل تولي ترامب السلطة.