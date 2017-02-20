الكرملين: اعتراف موسكو بجوازات السفر الصادرة عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لا يخالف القانون الدولي

أعلن الكرملين أن اعتراف موسكو بجوازات السفر الصادرة عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين شرق أوكرانيا لا يخالف القانون الدولي مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بهذا الشأن لمتطلبات إنسانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم.. “إن موسكو لا تتفق مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الذي اعتبر القرار المذكور مخالفا للقانون الدولي” مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي يعني في الحقيقة الاعتراف بالواقع لأنه يجب القبول بجوازات السفر الصادرة لمتطلبات إنسانية.

وأكد بيسكوف أن الوضع الحالي في شرق أوكرانيا نشأ بسبب الحصار الذي فرضته سلطات كييف على المناطق الخاضعة لسيطرة دونيتسك ولوغانسك مبينا أن جوازات السفر الصادرة لا تعتبر جوازات سفر للدول المعترف بها بل الوثائق الصادرة بحكم الواقع التي قررت موسكو الاعتراف بها.

وكان المكتب الإعلامي للكرملين أعلن يوم السبت الماضي أن الرئيس بوتين وقع مرسوما يعترف بشكل مؤءقت بالوثائق التي تصدر في دونيتسك ولوغانسك.

يشار إلى أن روسيا لم تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لكنها تعهدت بحماية السكان الروس هناك وهي مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للجمهوريتين المذكورتين منذ بداية الأزمة في أوكرانيا عام 2014.