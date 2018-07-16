الكرملين: الأوضاع في سورية على قائمة قمة بوتين وترامب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الأوضاع في سورية ستكون من بين المواضيع الرئيسية التي سيناقشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في قمتهما بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم.

بيسكوف ذكر، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم، أن تبادل وجهات النظر حول سورية بين بوتين و ترامب يمكن أن يكون أمرا صعبا، نظرا للموقف الأميركي من إيران التي تعتبرها موسكو شريكا في التعاون التجاري والاقتصادي والحوار السياسي.

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي منخرط بشكل دائم في التسوية السياسية للأزمة في سورية، من خلال شبكة اتصالات عنكبوتية معقدة، هدفها تقليل الخلافات من أجل آفاق العملية السياسية، وقد استضاف في الفترة الأخيرة مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.

كما لفت إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي هزم في سورية، غير أن بعض الأطراف الخارجية تسعى إلى محاولة تجميع فلول إرهابييه وغيره من التنظيمات الأخرى لأهداف خاصة.