الكرملين: بوتين على اتصال مستمر مع روحاني وأردوغان لمناقشة الوضع في سورية

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال مستمر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة الوضع في سورية.

وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية عقد قمة روسية تركية إيرانية، أفاد بيسكوف بأن الاتصالات لمناقشة الشؤون السورية تجري بانتظام، ولا يستبعد القادة إمكانية عقد مثل هذه اللقاءات إذا لزم الأمر، ولكن لا وجود لأي اتفاقات محددة حول ذلك حتى الآن.

هذا وكان الرئيس الإيراني أشار خلال اتصال هاتفي مع بوتين، أمس، إلى إمكانية عقد مثل هذه القمة الثلاثية.