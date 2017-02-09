الكرملين: بوتين وأردوغان ناقشا تنفيذ نتائج اجتماع أستانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي “رجب طيب أردوغان” في اتصال هاتفي اليوم جوانب الأزمة في سورية وسبل تنفيذ نتائج اجتماع أستانا الذي جرى الشهر الماضي حول تسوية الأزمة.

وعقد في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي اجتماع في أستانا صدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة في سورية سيكون من خلال عملية سياسية كما أعلن تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة وقف الأعمال القتالية والتأكيد على الإصرار على محاربة الإرهاب.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي للكرملين قوله في بيان “إن الجانبين واصلا تبادل الآراء حول الجوانب المحورية للأزمة في سورية في سياق محاربة الإرهاب الدولي “بصورة مشتركة” وتم التأكيد على الاستعداد للمساهمة بشكل فعال في تقدم عمليتي الحوار السوري في جنيف وأستانا”.

يشار إلى أن النظام التركي لجأ مؤخرا إلى محاولة تبييض صفحته ومحاولة رسم صورة زائفة تظهره بصورة المشارك في محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية بعد أن ارتد إرهابه عليه وذلك بعد أن حول تركيا إلى عمق استراتيجي ومعبر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” الإرهابيين إلى الأراضي السورية وعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة لديه بغرض تحقيق أطماعه وهلوساته في إعادة زمن السلطنة العثمانية والسيطرة على المنطقة ومقدراتها وقام بشراء النفط السوري المسروق من إرهابيي “داعش”.