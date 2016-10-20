الكرملين: بوتين يؤيد تمديد الهدنة بحلب شرط ألا تستغل من قبل الإرهابيين

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لتمديد التهدئة الإنسانية في حلب شرط ألا تستخدم لتعزيز وتسليح الإرهابيين.

وفي وقت سابق اليوم كان بيسكوف قد أعلن أن الكرملين لن يعلق على احتمال فرض عقوبات أوروبية ضد روسيا بسبب الوضع في سورية مشيرا الى ضرورة انتظار القرار النهائي للقمة الأوروبية.

وفي تعليق حول ما يتم تداوله بشأن احتمال فرض عقوبات ضد موسكو بسبب مواقفها من الأزمة في سورية قال بيسكوف لوكالة سبوتنيك “في البداية يجب انتظار القرار النهائي بهذا الشأن “.

وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرغى ريابكوف اكد في وقت سابق ان التهديدات من جانب الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد روسيا تدل على ضعف الإدارة الأمريكية محذرا واشنطن بالرد على أى عمل عدائى من قبلها ضد موسكو.

و كانت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرينى أعلنت يوم الاحد الماضي عدم وجود أى اقتراح من أى دولة في الاتحاد لفرض عقوبات ضد روسيا بسبب الوضع فى سورية فى حين كشف وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون أن لندن وواشنطن تدرسان “فرض عقوبات اقتصادية على سورية وروسيا”.