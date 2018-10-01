الكرملين: بوتين يستقبل نظيره الصربي الثلاثاء

أفاد الكرملين، بأن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، سيزور روسيا غدا الثلاثاء، لإجراء مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وجاء في بيان الكرملين: “سيبحث الزعيمان المسائل الرئيسية في إطار تطوير العلاقات الروسية الصربية، وجملة من القضايا الإقليمية والدولية الملحة”.

وأعلن الرئيس الصربي مؤخرا، أنه يعتزم خلال لقائه بوتين، بحث تطورات الوضع في إقليم كوسوفو الانفصالي، وسيطلب منه دعم روسيا لبلاده على الصعيد السياسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه جرى التحضير لهذا اللقاء منذ عدة أشهر، ولا علاقة لاحتدام التوتر في كوسوفو بموعد زيارة الرئيس الصربي لروسيا.